График отключения воды в неделю с 22 по 28 декабря в Днепре предусматривает ограничение водоснабжения в частном секторе города.

График отключения воды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре охватывает Чечевский район, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» ДМР, график отключения воды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре принесет массу неудобств для тех, кто задолжен.

Их сециализированная группа будет проводить перекрытие абонентов-должников с 22.12 по 26.12 2025 года. По информации предприятия, общая задолженность за водоснабжение по этим адресам составляет 251 800,15 грн.

По улице Балка красочные неудобства создадут для 1 абонента с долгом 5 053,84 грн; по переулку Конюхова 2 абонента задолжали 183 851,39 грн; на Потечной 2 абонента имеют задолженность 25 264,22 грн.

На Новошкольной также есть 2 потребителя с долгом 12 752,02 грн; на Зеркальной – 1 абонент имеет долг 4 434,08 грн; на Новопоточной также 1 потребитель задолжал 8028,61 грн.

На Новопартизанской абонент с долгом 4 693,72 грн, а на Войцехова Балка 1 домохозяйство должно вернуть 7 722,27 грн.

Согласно плану, временно будет прекращено водоснабжение для абонентов, не оплативших услуги. Для того чтобы избежать ограничений, потребителям советуют срочно погасить долги.

Также есть вариант оформить договор реструктуризации с помощью районных абонентных служб КП «Днепропроводоканал» ДМР или Центров абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП». Уплата задолженности или заключение договора позволяет обеспечить непрерывное водоснабжение и предотвратить отсоединение дома от коммуникаций.

Таким образом, график отключения воды на неделю с 22 по 28 декабря в Днепре предусматривает ограничение для должников частного сектора Чечеловского района и позволяет оперативно исправить ситуацию.

