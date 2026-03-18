Причиной графиков отключения света в Киевской области 19 марта станут плановые профилактические работы на сетях.

Графики отключения света в Киевской области на 19 марта относятся только к части населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Информацию о графиках ограничений обнародовали несколько территориальных общин, опираясь на данные «Київських регіональних електромереж».

В частности, для обеспечения стабильной работы электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций специалисты «Київських регіональних електромереж» будут проводить техническое обслуживание в пределах Мироновской территориальной громады . В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Карапыши с 08:30 до 19:30 по адресам:

ул. Святомыхайливська, 1; 1/КТП 461; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 96; 98;

ул. Тыха, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6; 7; 8; 9;

ул. Франка, 1; 10; 11; 12; 13; 15; 3; 4; 6; 7; 8; 9.

19.03.2026 года с 08:00 до 19:00 часов электричества не будет в селе Русанив. Ограничения будут действовать на улицах:

Кыивська, Жовтнева, Зоряна, Коцюбынського, Л.Украинкы / Леси Украинкы, Молодижна, Набережна, Партызанська, Пасична, Покровська, Прылужна, Пряма, Романенка Виталия, Франка, Хазана М., Чорных Запорожцив, Шевченка, Яворова, пров. Франка

Также с 08:00 до 19:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения в селе Кулажинци по следующим адресам:

Кыивська, Польова, пров. Степовый.

С 10:00 до 19:00 будут отключения в селе Залисся, которые охватят следующие улицы:

Кыивська, Резыденция, Центральна.

Последние новости Украины:

