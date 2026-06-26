Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована, прежде всего, на определенные группы людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье реализуется в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую внедряет благотворительная организация «Каритас», сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на частичное восстановление жилого фонда, пострадавшего в результате боевых действий. Основной упор сделан на возвращении домам базовой пригодности для безопасного проживания без полной реконструкции объектов.

В рамках проекта проводятся ремонтные работы разного уровня сложности. В частности, восстанавливаются кровли, заменяются выбитые окна и двери, ремонтируются перекрытия, частично восстанавливаются системы электро- и водоснабжения там, где это необходимо для функционирования жилья.

К участию допускаются объекты, поврежденные после 24 февраля 2022 года, при наличии подтвержденного права собственности и расположения недвижимости вне самых опасных зон боевых действий.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована прежде всего на пожилых людей, одиноких жителей и домохозяйства, которые нуждаются в срочном улучшении жилищных условий.

Предусмотрены два формата поддержки: финансовые гранты для самостоятельного выполнения ремонта или организация работ через подрядные структуры непосредственно на местах повреждений.

Организаторы отмечают, что ключевая цель программы состоит в создании минимально безопасных условий проживания для людей, которые остаются в своих домах, несмотря на последствия разрушений.

Дальнейший ход инициативы зависит от доступного финансирования и потребностей общин, где фиксируются повреждения жилищной инфраструктуры.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.