Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области принимают на основе балльной системы оценки потребностей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется государством переселенцам, сообщает Politeka.

Программа создана, чтобы обеспечить временное пребывание для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, и гарантировать безопасные условия при поиске постоянного жилья.

Финансирование осуществляется через специальные фонды, организованные местными советами или уполномоченными органами. Помещения предоставляются по месту фактического пребывания переселенца обычно на срок до одного года. В случае невозможности найти другое жилье, срок может быть продлен. Минимальная площадь для проживания составляет не менее шести квадратных метров на одного человека.

Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области принимают на основе балльной системы оценки потребностей. Это позволяет определить людей, нуждающихся в помощи в первую очередь, максимально объективно.

Первоочередное право на получение дома имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, лица с утратой трудоспособности и пенсионеры, чьи дома были разрушены или непригодны для проживания из-за боевых действий.

Для участия в проекте необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган городского или сельского совета или районной государственной администрации.

Для постановки на учет нужно предоставить копии паспортов и документов, подтверждающих гражданство, справку внутренне перемещенного лица, документы о родстве, идентификационный код и подтверждение наличия приоритетного права на дом, если такое существует.

Программа позволяет переселенцам не только получить кров, но и обеспечивает стабильность и безопасность во время пребывания на новом месте.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.