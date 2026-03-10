В Полтавской области обновили объявления о бесплатном жилье для ВПЛ, размещенных на платформе "Помогай".

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают как в Полтаве, так и в населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

На платформе "Допомагай" можно найти разные варианты бесплатного жилья для ВПЛ в Полтавской области, которые публикуют частные лица.

В Пирятине семьи с детьми могут получить трехкомнатный дом с газовым отоплением среди леса и у реки. Проживание предоставляется при помощи ухода за бабушкой 87 лет, а все детали предоставляют по телефону.

В селе Козловщина Котелевского района переселенцы могут получить частный дом со всеми необходимыми удобствами.

Помещение с водой, канализацией, душем, отоплением, интернетом и даже инвертором на случай отключения электричества.

Здесь важным условием является взаимная помощь во время совместного проживания, и хозяева предпочитают женщин для комфортного сожительства.

Село находится рядом с трассой, в Полтаву 17 километров, и маршрутки ходят часто, что делает передвижение удобным.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области также предлагается в самом городе Полтава, в частном доме с садом и огородом.

Здесь можно поселиться как семейным парам, так и отдельным женщинам или старикам. Предлагается большая отдельная комната, частичные удобства, а в доме проживает бабушка, которая сама ухаживает за собой, хотя и имеет частичные недостатки памяти.

Владельцы отмечают опрятность и порядочность потенциальных жителей, а все подробности можно уточнить по телефону 0982494104.

Следует отметить, что на платформе "Помогай" регулярно появляются новые объявления. Поэтому следует следить за обновлениями, чтобы найти себе временное убежище.

