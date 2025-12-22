График отключения газа на 23 декабря в Черновцах предусматривает временные неудобства для местных жителей и рассказываем детали.

График отключения газа на 23 декабря в Черновцах будет касаться ряда улиц города из-за плановых аварийно-ремонтных работ, сообщает Politeka.

График отключения газа на 23 декабря в Черновцах был опубликован на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Ограничения газоснабжения коснутся местных жителей, подключенных к газопроводу среднего давления. Ремонтные работы направлены на устранение возможных аварийных ситуаций и обеспечение безопасного и стабильного газоснабжения в будущем.

Поэтому временно без голубого топлива останутся жители таких улиц, как Ленковская, Рогизнянская, Берегометская, Сиреневая, Вербовая, 1-й переулок Берегометский, 1-й переулок Вербовой, 4-й переулок Рогизнянский и дома от 64 до 118 на улице Ореховской.

Специалисты местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" отмечают, что потребителям необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не пользоваться ими до завершения работ.

Важно понимать, что возобновление газоснабжения произойдет только после полного завершения ремонтных мероприятий. Жителям советуют планировать бытовые дела заранее, учитывая график отключения газа на 23 декабря в Черновцах.

В условиях зимнего периода временное прекращение поставок может создать определенные неудобства, поэтому каждый потребитель должен быть осторожным и соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов.

Черновицкий филиал "Газсети" также призвал жителей обращать внимание на официальные сообщения о прекращении газоснабжения исключительно на официальных ресурсах.

