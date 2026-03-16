В нынешних условиях компенсировать дефицит продуктов в Харькове и других регионах Украины может только импорт.

Дефицит продуктов в Харькове наблюдается в сегменте популярной крупы, которая пользуется популярностью у украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Зафиксирован дефицит такого продукта в Харькове как гречка, что связано с одним из самых низких уровней урожайности этой культуры за последние 25 лет. Несмотря на стабильный спрос среди потребителей, внутреннего производства недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности рынка.

По словам эксперта, прошлогодний урожай стал самым слабым за четверть века, если не учитывать провальный 2019 год. Фактически объем производства вернулся к показателям периода, когда страна уже сталкивалась с нехваткой этой крупы.

Эксперт отмечает, что в нынешних условиях компенсировать недостаток может только импорт. Если раньше основными экспортерами гречихи были россия, Китай и Украина, то сейчас ситуация изменилась. россия остается единственным активным экспортером, Китай больше сосредоточен на импорте, а у Украины нет достаточных ресурсов для выхода на внешние рынки.

В то же время прямые поставки из россии в Украину невозможны из-за полномасштабной войны. Однако, по словам Громового, существуют обходные механизмы. В частности, он может попадать на украинский рынок через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле. Он пояснил, что продукция из Алтайского края, обеспечивающего около половины российского производства гречихи, может перерабатываться на предприятиях вблизи границы и поступать как казахстанская.

По прогнозам специалиста, импортная продукция будет частично сдерживать рост цен. Ожидается, что стоимость гречки в Украине будет колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

Источник: AgroReview.

