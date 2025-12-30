Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области стала частью правительственной программы поддержки граждан в период зимних холодов 2025/26 года.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривает единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.

Речь идет об инициативе Кабинета министров, которая является продолжением прошлогодней программы "Зимняя поддержка" и направлена ​​на покрытие базовых потребностей в холодный период года.

Средства имеют четкое целевое назначение и могут использоваться исключительно на приобретение лекарственных средств и вещей, необходимых для зимнего сезона.

В 2025 году правительство приняло решение сохранить подход, применявшийся ранее, и не изменять размер выплаты. Каждый получатель может рассчитывать на 6,5 тыс. грн, которые начисляются единовременно.

Право на такую ​​денежную помощь в Кировоградской области имеют дети малообеспеченных домохозяйств, дети и лица с инвалидностью, в том числе из числа ВПЛ, а также дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

В список также входят несовершеннолетние с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях. Отдельную категорию составляют одинокие пенсионеры.

Подача заявок на получение средств началась с 20 ноября 2025 года. Денежное пособие для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области может быть оформлено как дистанционно, так и во время личного обращения.

Для тех, кто выбирает оффлайн способ, предусмотрено обращение в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Дистанционный способ предполагает использование приложения "Дія".

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.