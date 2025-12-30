Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області стала частиною урядової програми підтримки громадян у період зимових холодів 2025/26 року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.

Йдеться про ініціативу Кабінету міністрів, яка є продовженням минулорічної програми "Зимова підтримка" і спрямована на покриття базових потреб у холодний період року.

Кошти мають чітке цільове призначення і можуть бути використані виключно на придбання лікарських засобів та речей, необхідних для зимового сезону.

У 2025 році уряд ухвалив рішення зберегти підхід, який застосовувався раніше, та не змінювати розмір виплати. Кожен отримувач може розраховувати на 6,5 тис. грн, які нараховуються одноразово.

Право на таку грошову допомогу у Кіровоградській області мають діти з малозабезпечених домогосподарств, діти та особи з інвалідністю, у тому числі з числа ВПО, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

До переліку також входять неповнолітні з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних родинах. Окрему категорію становлять самотні пенсіонери.

Подання заявок на отримання коштів розпочалося з 20 листопада 2025 року. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області може бути оформлена як дистанційно, так і під час особистого звернення.

Для тих, хто обирає офлайн спосіб, передбачене звернення до будь якого відділення Пенсійного фонду України. Дистанційний спосіб передбачає використання застосунку "Дія".

