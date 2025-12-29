Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области планируют ввести с 1 января 2026 через пересмотр стоимости вывоза и обработки бытовых отходов в Заводской общине, сообщает Politeka.

По данным местного совета, действующие тарифы больше не покрывают фактические расходы предприятия на мусоросборку и утилизацию, а также не учитывают удорожание материалов и работ.

Для жителей многоквартирных домов плата вырастет на 14,95 грн. на человека — с 33,85 до 48,80 грн. Владельцы частных домов будут платить на 12 гривен больше — с 25 до 37 грн. Для бюджетных учреждений повышение составит 2,55 грн, а для других потребителей – 2,94 грн.

Местные власти подчеркивают, что новые расценки экономически обоснованы и направлены на стабильное функционирование коммунальной инфраструктуры. Жители могут подавать замечания или предложения с 23 по 30 декабря 2025 лично в КП «Заводское-2010» или по электронному адресу предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области позволит обеспечить надлежащее обслуживание населения и гарантировать бесперебойный вывоз мусора, а также станет очередным шагом по приведению местных платежей в соответствие с реальными расходами.

Кроме того, в Полтавской области цены растут и на продукты.

Аналитики рынка фиксируют рост стоимости в нескольких ключевых категориях. Наибольшие изменения коснулись овощной группы, бакалейных товаров и молочной продукции, которые пользуются стабильным спросом среди потребителей.

Регулярное отслеживание рыночной динамики помогает домохозяйствам точнее планировать закупки и удерживать бюджет под контролем, ведь даже незначительные изменения ощущаются во время еженедельных расходов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.