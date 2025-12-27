Ряд проблем на украинском рынке приводит к дефициту продуктов в Сумской области и влияет на формирование цен.

Дефицит продуктов в Сумской области может начаться на популярные отечественные товары, которые пользуются популярностью у украинцев, сообщает Politeka.net.



Аналитики раскрыли подробности и указали на главные проблемы.

Из-за постепенного завершения сезона продаж украинских тепличных томатов их предложение на внутреннем рынке существенно сократилось. В результате сформировался дефицит продукции, который напрямую повлиял на рост цен.

Специалисты связывают удорожание томатов с ограниченным предложением, которое наблюдается в последние дни. После сбора урожая отечественные тепличные хозяйства почти прекратили поставки, и основным источником продукции стал импорт. Однако его объемов недостаточно для полного обеспечения спроса, что позволило продавцам повысить отпускные цены.

Аналитики отмечают, что тенденция роста стоимости может сохраняться и в дальнейшем, ведь спрос на помидоры остается стабильно высоким даже в условиях подорожания продукции.

Одновременно наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов. Причиной роста стоимости является дефицит продукции в Сумской области и отдельных регионах страны, что в сочетании со стабильным спросом от розничных торговых сетей формирует условия для дальнейшего повышения цен в этом сегменте.

Относительно картофеля эксперты прогнозируют отсутствие дефицита этой продукции в течение зимнего периода. В то же время, ценообразование в значительной степени будет зависеть от ситуации на европейском рынке.

В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение цен на внутреннем рынке или даже приведет к их коррекции вниз.

Источник: EastFruit.

