Жителям общества советуют сохранять этот график отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Полтавской области под рукой.

График отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Полтавской области будет введен для жителей Чернухинского территориального общества, сообщает Politeka.

АО «Полтаваоблэнерго» проводит плановые работы на сетях, которые нуждаются в отключениях в нескольких населенных пунктах Лубенского района.

Ниже представлен детальный график отключений по населенным пунктам.

30 декабря 2025 (08:00 – 16:00)

с. Грушковка – ул. Заяровская, Леси Украинки, Алексея Припутная, Победы. с. Короваи – Василия Колищака, ул. Калиновая, Косинская, Леси Украинки, Победы, Садовая, Шевченко. с. Лутайка – Вишневая, Мира, Набережная, Свободы, Сергея Сороки, Школьная. с. Полевое – Полевое. с. Саевка – Вячеслава Лысенко, неопределенные адреса. с. Сербиновка – Братьев Криворучков, Вишневая, Вячеслава Фальковского, Казацкая, Медицинский, Мира, Набережная, Полевая, Садовая, Свободы, Шевченко. с. Слободо-Петровка – Руслана Мороза. пгт. Чернухи – Б. Хмельницкого.

31 декабря 2025 года

с. Ковали – Красногорянская, Криничанская (08:00 – 14:30 и 08:00 – 16:00) с. Бубны – Грушево, Заречье, Колхозная, Центр (09:00 – 15:00) с. Луговики – Долина, Загорянка, Золотая, Майоровка, Молодежная, Окоротина, Ячейка, Пробитая, Сад, Чупидовка (09:00 – 15:00)

Обесточение связано с капитальным ремонтом и техническим обслуживанием сетей.

АО «Полтаваоблэнерго» напоминает жителям заранее планировать использование электроприборов и соблюдать правила безопасности. Также следует учесть, что график может претерпевать изменения в зависимости от оперативных обстоятельств.

Жителям общества советуют сохранять этот график отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Полтавской области под рукой, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обеспечить комфортное пользование электроприборами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.