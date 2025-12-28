График отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января будет введен для украинцев в Житомирской области, передает Politeka.
Информацию об этом предоставляют на сайте Житомироблэнерго .
Жителям Житомирской области следует ожидать временных перебоев в электроснабжении из-за плановых работ на сетях. Энергетики предупреждают об отключении в разных населенных пунктах в течение недели.
29 декабря 2025 (09:00 – 17:00)
Ставище: ул., Садовая, Калиновая, Майская, Школьная, а также автодорога Киев–Чоп.
ПС 35/10 Кочеров, ВЛ 10 Ставище, КТП-326 и ЩТП-300.
Причина: ремонт оборудования.
30 декабря 2025 (09:00 – 17:00)
Ставище и близлежащие территории.
Отключения касаются тех же линий электропередач и подстанций, что и в предыдущий день.
Все из-за продолжения капитального ремонта и проверки сетей.
31-го 2025 года (09:00 – 17:00)
Хорошев: ул. В. Черновола, Независимости, Озерная, Полевая, Хуторская.
Причина: замена провода и подключение ввода.
1 января 2026 (08:00 – 17:00)
Гуйва: ул. Армейская, Бердичевская, Вишневая, Житомирская, пер. Лесной.
ТП-182, ТП-091 и другие объекты района.
Причина: переключение и расчистка трасс.
2 января 2026 года (09:00 – 17:00)
Полянка: ул. Дружбы, Партизанская, Счастливая.
Бондаревка: ул. Тараса Шевченко.
Буда: ул. Центральная.
Молотые: ПЛ-10 Л-Полянка, КТП-3-237.
Причина: плановые ремонт подстанций и линий, обслуживание сетей.
Для удобства граждан рекомендовано сохранить этот график отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Житомирской области, чтобы избежать неудобств и обеспечить безопасное использование электроприборов.
