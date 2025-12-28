Для удобства граждан рекомендовано сохранить этот график отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Житомирской области.

График отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января будет введен для украинцев в Житомирской области, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Житомироблэнерго .

Жителям Житомирской области следует ожидать временных перебоев в электроснабжении из-за плановых работ на сетях. Энергетики предупреждают об отключении в разных населенных пунктах в течение недели.

29 декабря 2025 (09:00 – 17:00)

Ставище: ул., Садовая, Калиновая, Майская, Школьная, а также автодорога Киев–Чоп.

ПС 35/10 Кочеров, ВЛ 10 Ставище, КТП-326 и ЩТП-300.

Причина: ремонт оборудования.

30 декабря 2025 (09:00 – 17:00)

Ставище и близлежащие территории.

Отключения касаются тех же линий электропередач и подстанций, что и в предыдущий день.

Все из-за продолжения капитального ремонта и проверки сетей.

31-го 2025 года (09:00 – 17:00)

Хорошев: ул. В. Черновола, Независимости, Озерная, Полевая, Хуторская.

Причина: замена провода и подключение ввода.

1 января 2026 (08:00 – 17:00)

Гуйва: ул. Армейская, Бердичевская, Вишневая, Житомирская, пер. Лесной.

ТП-182, ТП-091 и другие объекты района.

Причина: переключение и расчистка трасс.

2 января 2026 года (09:00 – 17:00)

Полянка: ул. Дружбы, Партизанская, Счастливая.

Бондаревка: ул. Тараса Шевченко.

Буда: ул. Центральная.

Молотые: ПЛ-10 Л-Полянка, КТП-3-237.

Причина: плановые ремонт подстанций и линий, обслуживание сетей.

Для удобства граждан рекомендовано сохранить этот график отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Житомирской области, чтобы избежать неудобств и обеспечить безопасное использование электроприборов.

