Соблюдение графика отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Кировоградской области помогает жителям заранее спланировать день и избежать неудобств.

Энергетики сообщили о графике отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Кировоградской области, передает Politeka.

Информация об этом появилась на сайте Кировограоблэнерго .

Плановые работы будут проводиться в разных населенных пунктах по обслуживанию и модернизации сетей.

Жителей просят заранее подготовиться: зарядить технику, организовать освещение и ограничить использование мощных приборов.

29-30 декабря

В Трудолюбовке света не будет на улицах:

Набережная: 1, 3, 5, 7-10, 12, 14

Шевченко: 18-30

Яновского: 1, 4-7, 9-11, 13-16

В Куцеволовке отключение коснется должников:

Сазонова: 3-6, 8-16, 18, 20-24, 26-31, 33, 33А

Центральная: 63

Камбурлиевка останется без электроснабжения по центральным адресам: 58, 62, 66, 70, 72-75, 77-83, 86-87, 89-94, 98-99, 101-105, 107-108, 111-113, 11 123-124, 126-127, 129, 131-134, 136, 138-144, 146-148, 150, 152, 159, 163, 163А, 165, 167, 168, 1

30 декабря

В Веселом плане работы коснутся:

Дорожная: 1

Шевченко: 1-8

В Александрийском отключат электроэнергию на:

Василия Симоненко: 32

Уютная: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Клуб: 5

Озерная: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-14, 16-20, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41

Павла Кравченко: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34

2 января

В Зыбковом свете не будет на Парковой: 56, 60, 63-64, 66, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 107, 109.

Куколовка останется без энергии на Киевской: 8-10, 13-14, 16-17, 19, 22, 24, 26, 28-29, 31-34, 49-50 и Молодежный: 3.

Плановые отключения производятся для обеспечения безопасной и стабильной работы сетей. Соблюдение графика отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Кировоградской области помогает жителям заранее спланировать день и избежать неудобств. Обновление информации можно найти на сайте энергокомпании.

