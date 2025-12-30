Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно отдельным категориям граждан, нуждающихся в государственной поддержке, сообщает Politeka.net.

Если предоставить помещение невозможно, закон предусматривает денежную компенсацию. Право на социальное жилье имеют лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и проживающие в аварийных или непригодных домах.

Также получить помощь могут дети-сироты после завершения учебы, переселенцы без собственной недвижимости и семьи с жилой площадью менее семи квадратных метров на человека. Приоритет предоставляют гражданам с низким доходом, которые могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

По состоянию на 2025 год, внеочередное право на бесплатное жилье имеют семьи погибших военнослужащих, реабилитированы жертвы политических репрессий, участники боевых действий, ветераны и лица с инвалидностью из-за войны войны. В список также включены пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети-сироты, дети с инвалидностью, пострадавшие от стихийных бедствий и многодетные семьи с пятью и более детьми.

недвижимость, дом, квартиры

Минимальная жилая площадь составляет 13,65 квадратного метра на человека. При необходимости органы местного самоуправления могут увеличить площадь или предоставить отдельное здание. Помещения могут представлять собой комнаты в коммунальных квартирах, отдельные квартиры или жилые дома.

Соцжилье не переходит в частную собственность и предоставляется исключительно по договору социального найма, определяющего права и обязанности сторон.

Чтобы получить услугу, гражданин представляет документы в местный орган власти, подтверждая право на льготы или сложные жизненные обстоятельства. После проверки условий проживания жилищная комиссия принимает решение о взятии на учет, после чего лицо ожидает своей очереди бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье или компенсацию.

Прием заявлений осуществляется в соответствии с установленным порядком и наличием свободных помещений.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.