После проверки условий проживания жилищная комиссия принимает решение о взятии на учет, после чего лицо ожидает своей очереди бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье или компенсацию.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно отдельным категориям граждан, нуждающихся в государственной поддержке, сообщает Politeka.net.

Если предоставить помещение невозможно, закон предусматривает денежную компенсацию. Право на социальное жилье имеют лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и проживающие в аварийных или непригодных домах.

Также получить помощь могут дети-сироты после завершения учебы, переселенцы без собственной недвижимости и семьи с жилой площадью менее семи квадратных метров на человека. Приоритет предоставляют гражданам с низким доходом, которые могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

По состоянию на 2025 год, внеочередное право на бесплатное жилье имеют семьи погибших военнослужащих, реабилитированы жертвы политических репрессий, участники боевых действий, ветераны и лица с инвалидностью из-за войны войны. В список также включены пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети-сироты, дети с инвалидностью, пострадавшие от стихийных бедствий и многодетные семьи с пятью и более детьми.

Минимальная жилая площадь составляет 13,65 квадратного метра на человека. При необходимости органы местного самоуправления могут увеличить площадь или предоставить отдельное здание. Помещения могут представлять собой комнаты в коммунальных квартирах, отдельные квартиры или жилые дома.

Соцжилье не переходит в частную собственность и предоставляется исключительно по договору социального найма, определяющего права и обязанности сторон.

Прием заявлений осуществляется в соответствии с установленным порядком и наличием свободных помещений.

