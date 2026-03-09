Подорожание продуктов в Одессе привлекло внимание горожан после обновления данных по стоимости популярных товаров в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируется по данным официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Официальная статистика подтвердила подорожание продуктов в Одессе в нескольких сегментах. В марте 2026 года средние цены на отдельные позиции оказались выше среднемесячных показателей февраля.

Наиболее заметно это видно на примере овощей, фруктов и бакалеи, традиционно входящих в ежедневную потребительскую корзину. В частности, желтый болгарский перец стоит в среднем 308,67 грн за 1 кг.

В марте 2026 средняя стоимость по магазинам составила 279,96 грн. Ранее килограмм перца продавали по 279,90 грн. В Megamarket стоимость достигала 347,10 грн.

Вырос и средний ценник на мандарины. В марте он составляет 84,40 грн за 1 кг, тогда как в феврале равняется 70,83 грн. По состоянию на 22.02.2026 в Auchan мандарины продавали по 69,90 грн. за 1 кг.

В категории бакалеи также зафиксированы изменения. Средняя стоимость гречки в марте составляет 50,82 грн. за 1 кг. В январе средний показатель равнялся 47,48 грн.

По состоянию на 22.02.2026 в Auchan гречку продавали по 42,90 грн, Megamarket по 64,60 грн, Metro по 47,90 грн, Novus по 47,89 грн за 1 кг.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Одессе носит комплексный характер. На формирование стоимости влияет война, приводящая к уменьшению производства и сокращению поголовья скота и птицы.

Весомым фактором остается логистика, поскольку увеличиваются затраты на транспортировку и возрастают риски снабжения.

Производители также сталкиваются с перебоями электроснабжения, что заставляет их использовать генераторы и платить более дорогой газ для теплиц.

