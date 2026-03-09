Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют по месту фактического проживания переселенца и обычно сроком до одного года.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно получить, однако существуют важные условия и нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Рассказываем, что нужно знать.

Для временного проживания ВПЛ в регионах определены убежища, большинство из них государственной и коммунальной собственности. Чаще всего это общежития, базы отдыха, школы, больницы. Проживание там бесплатное, впрочем, в некоторых необходимо оплачивать коммунальные услуги.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют по месту фактического проживания переселенца и обычно сроком до одного года. Оно может быть продолжено, если человек или семья не может найти другой дом.

Норма минимальной площади четко определена – на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о том, кому предоставить недвижимость, принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

Важно: Первоочередное право имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом было разрушено или стало непригодным из-за войны.

Чтобы получить жилье, нужно встать на учет людей, нуждающихся в временном проживании. Для этого необходимо обратиться к:

центра предоставления административных услуг;

исполнительный орган сельского или городского совета;

районной государственной администрации

После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

В первом квартале 2026 года в правительстве обещают начать расселение переселенцев в дополнительных помещениях — под это передали еще более ста зданий, принадлежащих государству или находящихся в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В Министерстве развития общин и территорий решать проблему обеспечения жильем пытаются за счет жилищного фонда для временного проживания и социального жилья, предоставляемого переселенцам на определенный срок органами местного самоуправления, а также льготной ипотеки.

Минразвитие приступило к экспериментальному проекту по созданию территориальными общинами муниципального (социального) арендного дома за счет международных средств и местных бюджетов. Его обещают сдавать в аренду переселенцам по ниже рыночным ценам.

Источник: Вільне Радіо.

