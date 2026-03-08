В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 9 по 15 марта.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 9 по 15 марта будут действовать по части региона, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничениях обнародовали несколько территориальных общин области, опираясь на данные «Київських регіональних електромереж».

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 9 по 15 марта связаны с проведением профилактических и технических работ на электросетях. Энергетики осуществляют эти меры для повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий в будущем.

10.03.2026 с 8 до 18 часов не будет электричества в селе Иванковычи. Свет будут выключать в домах по следующим адресам:

Д.Бидного 12; 36; 38; 40; 44; 46; 9.

пров. Д.Бидного 0049; 10; 1В; 3; 5.

СТ "Скиф-1" 1018; 39; 43; 48.

Также 10 марта с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК «Киевских региональных электросетей» будет проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Так, электричество будут выключать в следующих населенных пунктах:

08:30–19:30 с. Довга Гребля улицы:

Куток — № 14, 15, 16, 17, 19, 26, 67, 131, 138, 146;

Левада — № 2, 34, 38, 70, 73, 80, 92, 121, 122;

Мочыпять — № 9, 46, 47, 77, 82, 151, 160, 163, 166, 168.

08:30–18:00 г. Переяслав улицы:

Берла Арсения — № 1А, 1Б, 7, 12, 14;

Героив Чорнобыля — № 2, 6, 14, 18, 20;

Коломийця Володымыра — № 2А;

Левчука Остапа — № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25;

Лесыка Анатолия — № 2, 3, 13, 15;

Ляскоронського Васыля — № 1, 2, 4, 7;

Михновських Братив — № 27;

Мицкевыча Адама — № 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26;

Мищанська — № 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14;

Пасична — № 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33Б, 33А, 33В, 33Б, 35, 35Б, 37, 39;

Пидварська — № 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99;

Потапенка Ярослава — № 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67Е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-Б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-А, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89;

Сагайдачного Петра — № 28;

Ярослава Мудрого — № 8;

пров. Берла Арсения — № 1, 2, 3, 4, 8;

пров. Ляскоронського Васыля — № 2, 5, 7.

11.03.2026 года с 8 до 18 часов электричество выключат в городе Переяслав из-за профилактических работ. Ограничения охватят улицы города:

Берла Арсения — № 1А, 1Б, 7, 12, 14;

Героив Чорнобыля — № 2, 6, 14, 18, 20;

Коломийця Володымыра — № 2А;

Левчука Остапа — № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25;

Лесыка Анатолия — № 2, 3, 13, 15;

Ляскоронського Васыля — № 1, 2, 4, 7;

Михновських Братив

