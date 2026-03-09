Подорожание проезда в Житомире начнет действовать в некоторых пригородных автобусах, курсирующих по городу, сообщает Politeka.
Об изменении стоимости билетов стало известно из объявлений, размещенных в транспорте, в частности, в автобусах №108, №126, №128 и №115.
Согласно информации, размещенной в салонах автобусов, стоимость поездки в пределах облцентра вырастет с 15 до 20 гривен.
Новые расценки заработали с 7 марта. По их словам, подорожание проезда в Житомире связано, прежде всего, с ростом расходов на горючее и обслуживание транспорта.
Водитель автобуса №108 Игорь рассказал, что сейчас цена билета составляет 15 гривен, однако после изменений она поднимется до 20. По его словам, такое решение объясняют тем, что цены на нефтепродукты поднимаются, а также растет стоимость запчастей и шин.
Другой водитель этого же маршрута Денис уточнил, что в общей сложности подорожание проезда в Житомире на разных отрезках маршрута составляет около 5 гривен.
Теперь, по его словам, цены будут колебаться на уровне 15, 20 или 25 гривен в зависимости от расстояния поездки.
Поднятие расценок не коснется некоторых направлений. К примеру, водитель автобуса №115 Борис отметил, что стоимость поездки в Озерное пока остается на уровне 28 гривен.
В то же время, билет в черте города вырастет с 15 до 20 гривен. Он пояснил, что перевозчики вынуждены пересматривать тарифы из-за увеличения расходов на зарплаты работникам, технического обслуживания автобусов и горючего. По его словам, без повышения цены работа перевозчиков может оказаться убыточной.
