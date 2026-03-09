Подорожание проезда в Житомире затронет часть пригородных автобусов, где пассажиры уже заметили объявления о новых тарифах.

Подорожание проезда в Житомире начнет действовать в некоторых пригородных автобусах, курсирующих по городу, сообщает Politeka.

Об изменении стоимости билетов стало известно из объявлений, размещенных в транспорте, в частности, в автобусах №108, №126, №128 и №115.

Согласно информации, размещенной в салонах автобусов, стоимость поездки в пределах облцентра вырастет с 15 до 20 гривен.

Новые расценки заработали с 7 марта. По их словам, подорожание проезда в Житомире связано, прежде всего, с ростом расходов на горючее и обслуживание транспорта.

Водитель автобуса №108 Игорь рассказал, что сейчас цена билета составляет 15 гривен, однако после изменений она поднимется до 20. По его словам, такое решение объясняют тем, что цены на нефтепродукты поднимаются, а также растет стоимость запчастей и шин.

Другой водитель этого же маршрута Денис уточнил, что в общей сложности подорожание проезда в Житомире на разных отрезках маршрута составляет около 5 гривен.

Теперь, по его словам, цены будут колебаться на уровне 15, 20 или 25 гривен в зависимости от расстояния поездки.

Поднятие расценок не коснется некоторых направлений. К примеру, водитель автобуса №115 Борис отметил, что стоимость поездки в Озерное пока остается на уровне 28 гривен.

В то же время, билет в черте города вырастет с 15 до 20 гривен. Он пояснил, что перевозчики вынуждены пересматривать тарифы из-за увеличения расходов на зарплаты работникам, технического обслуживания автобусов и горючего. По его словам, без повышения цены работа перевозчиков может оказаться убыточной.

