Энергетики будут выполнять техобслуживание для обеспечения стабильной и безопасной работы системы, из-за чего вводят графики отключения света в Запорожье на 10 марта.

Графики отключения света в Запорожье на 10 марта будут действовать дополнительные ограничения, охватившие десятки улиц города, пишет Politeka.net.

Такую информацию обнародовали в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье 10 марта связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. С 9 до 17 часов дополнительно исчезнет свет в домах по адресам:

Академика Клымова — №1, 3, 3а

Арочна — №1–21, 2–16, 23, 25, 25а, 25б, 25г, 27–37, 39, 41, 43, 42–48, 45–49

Архивна (Пушкина) — №11–15, 17, 19, 66–70, 72–76

Банкивська (Сметанина) — №1–15, 17, 2–18

Васыля Пойденка (Паровозна) — №1–11, 2–10

Вербова — №1–9, 11, 13, 15, 15а, 17б, 18, 18а, 18б, 18в, 19–37, 39, 39а, 2–16, 20–38, 40–46, 46а, 41–55

Вышнева — №23, 25–47, 49, 24–30, 32–34, 36–40, 42, 42а, 44, 46–50, 51–63, 65–77

Володарська (Володарського) — №1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 23–41, 43, 45, 47–63, 65, 65а, 67, 69, 71, 2–16, 18–36, 18а, 38–64

Гоголя — №132–162, 162/1, 164, 164/1

Громадянська — №1–17, 19–23, 2–20, 20а, 22, 22а

Деповська — №81, 82, 83, 83/1, 85/1, 87, 89, 90–122, 121, 123

Долынна — №2–6, 9, 10–22, 11, 11а, 21, 25–35, 26–30, 41

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — №1–31, 33–63, 65–69, 69а, 2–18, 20, 20Б, 24, 26–40, 42, 44–52

Еднання — №1–9, 11–55, 57, 59, 60, 62, 2–20, 20а, 20б, 22–34, 36, 38, 40–56

Захария Махна (Першотравнева) — №2–10, 12, 14, 16–26, 22, 24, 27, 29–41, 28–34, 45–55, 57, 59, 59б

Захидна — №15–41, 43, 43а, 22–56, 58–62

Зымова — №1–9, 2–10

Ивана Мазепы — №1, 2

Игора Сикорського — №1, 3, 5, 7–11, 13, 15–27, 2–6, 8–34, 36, 38–44, 46, 46а, 48–54, 54а

Изюмська (Ясногирська) — №1 (оп.4, оп.16), 2–18, 3–17

Козацькых Гетьманив — №2

Кооператывна — №1–5, 2–8

Крыворизька — №3, 5, 14, 16, 4–8, 10 кв.1, 2007

Крылова — №23

Кругова — №107, 109, 109/Клымова 1

Лысычанська (Гончарова) — №11, 19–47, 2, 20, 22–60

Малынова (Дробязка) — №1–29, 4–24

Мыхайла Билынського (Пестеля) — №12, 14

Мішо Хаджійського (Степана Разина) — №1–7, 2–16

Олены Пчилки (Крылова) — №1–21, 23, 25, 27, 29–33, 2–26, 28–56, 58, 6

Осиння — №1–35, 2–30

Павла Захарина (Днипропетровська) — №1–11, 13–19, 21, 21а, 2–12, 14, 16

Сымфонична — №1–57, 59, 2–42

Скидина професора (Революцийна) — №1–13, 13А, 2–14, 6

Солидарности — №1–25, 27, 29, 2, 4, 6–26

Сонячна — №1–33, 2–32

Стефанова — №2–18, 20, 20а, 22, 30, 32, 32/1, 34, 36–40

Суха — №1–5, 7–49, 2, 2б, 4–42

Украинська — №52, 58, 62, 85, 87, 87а, 89–93, 93а, 93б, 95, 97–105, 107–111, 113а, 115–119, 121, 123–137, 139, 139а, 141, 143, 92, 94, 96а

Феликса Мовчановського — №54

Шевченка — №1–17, 19–29, 31–41, 43–55, 57, 2–28, 30–38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54–64

С 09:30 до 17:00 из-за срочного ремонта электрооборудования будут выключать свет на улицах:

Вузивська — №21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська — №3, 3А

Електролизна — №15–31, 31А, 26–30

Ивана Огиенка (Гастелло) — №11–19, 21А, 10–20.

