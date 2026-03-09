Подорожание проезда в Одесской области означает, что планирование транспортного бюджета становится важным для всех пассажиров региона.

С начала 2026 г. в Одесской области произошло подорожание проезда, сообщает Politeka.

Изменения относятся к пригородным и междугородным рейсам, что уже влияет на ежедневные расходы пассажиров.

Наибольший рост стоимости зафиксирован на маршруте №560 "Белгород-Днестровский - Одесса". Билет подорожал до 200 гривен вместо 160, что прибавляет дополнительные расходы для регулярных пользователей.

Компании объясняют повышение цен ростом стоимости горючего, ремонтными работами и необходимостью обеспечить стабильную работу рейсов. Местные жители активно обсуждают тарифы и ожидают возможные решения от администрации.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики советуют уточнять график диспетчеров.

В областном центре расширяется сеть социального транспорта. Бесплатный маршрут "проспект Свободы - улица Архитекторская" дублирует трамвай №27 и обеспечивает сообщение между районами во время перебоев электроснабжения.

Эксперты советуют планировать поездки заранее, проверять актуальные расписания и рассматривать альтернативные варианты передвижения.

Жителям напоминают следить за сообщениями перевозчиков и учитывать расходы на транспорт во избежание непредвиденных затруднений.

