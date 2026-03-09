Графики отключения света в Чернигове на 10 марта коснутся только отдельных улиц города.

Графики отключения света в Чернигове на 10 марта продлятся в части города из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали в «Чернігівобленерго».

Отметим, что графики отключения света в Чернигове на 10 марта затронут только отдельные улицы города. Рекомендуем заранее ознакомиться с перечнем адресов и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении, чтобы снизить бытовые неудобства.

С 9 до 17 часов свет дополнительно будет выключаться. Однако такие ограничения будут продолжаться только на следующих улицах:

Билоуська — №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Вышнева — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18

Гарамив — №10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25

Ґельсинськои спилкы — №30, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68

Дачне товариство «Лелека» — №15, 16, 17, 21, 26, 27

Дмытра Бортнянського — №6, 8, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30

Дмытра Самоквасова — №9

Забаривськый — №1, 3, 4

Земська — №37, 39, 41, 43, 43а, 77а, 79а, 81, 83, 85

Кыбальчыча — №2, 4, 5а, 6, 6а, 6б

Кырыла Розумовського — №14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 41в, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 63, 63а, 65, 65а, 65б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77б, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 89а

Кочергы — №1–21, 23, 4а

Левка Лукяненка — №53, 57, 59, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а

Лисова — №16, 18, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б

Мачеретивська — №20

Мыру — №75, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Мыхайла Грушевського — №88, 88а, 90, 90д, 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 118, 120, 120а, 122, 122а, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138

Набережна — №2, 31, 33, 11111

Народного Руху — №20, 22, 22а, 28а

Национальнои Гвардии — №23, 25, 27, 29, 31, 33а, 46, 47, 48, 49, 51

Нижынська — №1, 1б, 3–18, 17а, 17б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29

Нижынськый — №1, 3–11, 11/2, 11а, 13–20, 22, 24, 26

Нова — №3, 10, 24, 30, 32

Олександра Лазаревського — №23, 25, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32а, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53

Олексия Сенюка — №2–9, 10а, 11, 12, 13а, 14–21, 22а, 23, 25, 34, 36, 36а, 38, 40

Освиты — №77, 79, 81, 83, 88

Перша Набережна — №21, 41, 45, 45а, 47, 49

Пивнична — №36, 36а, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45в, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 57, 59, 34а, 34б, 34в

Полуботка — №97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в

Прылуцька — №3–19, 18а, 21, 23–32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 1а, 10а, 24а

Садова — №5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Седнивська — №5, 23, 25/63

Соловина — №1, 3–7, 11, 13, 14

Соловиный — №2, 10

Сосныцька — №41, 43, 45–64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61д

Сосныцькый — №4–9, 13, 19

Соснова — №57, 59, 82

Степный — №1, 2, 4, 5, 7–11, 13

Степова — №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

Тролейбусна — №21

Тролейбусный — №2, 2а, 4, 6, 8

Швейцаривка — №3, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 17, 17а, 2а

Шевченка — №93а, 125, 127, 127а, 129, 131, 131а, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151в, 153, 155

Шевчука — №4

Яблунева — №1–7, 1а, 2б, 3а, 5а, 8а

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как изменились тарифы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: стало известно, как изменились расценки.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области: как получить желаемую поддержку.