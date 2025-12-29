Графики отключений света на 29 декабря в Черниговской области охватывает сразу несколько населенных пунктов региона.

Графики отключения света в Черниговской области на 29 декабря введено в нескольких населенных пунктах из-за запланированных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

График отключения света на 29 декабря в Черниговской области охватывает сразу несколько населенных пунктов региона. Выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи привело к отключению электроснабжения в селе Евмынка. Света не будет с 10 до 16 часов по адресам:

Киевская 108, 115, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 152А, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 166, 1 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176А, 176В, 177А, 178, 178А, 178Б, 179, 186А, 189, 190, 191, 1 195А, 196, 197, 197А, 198, 199, 200, 200А, 200А/1, 201, 201А, 202, 203, 204, 205Б, 206, 206А, 20;

Коцюбинского 13А.

Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи свет будет отсутствовать с 10 до 16 часов в населенном пункте Туманская Гута на улицах:

Бережковская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 22, 25, 3, 30, 35, 37, 5, 6, 7, 8, 9;

Лисова 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А.

В населенном пункте Пархымив из-за ремонта на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП) света не будет с 9 до 17 часов на улице Травнева 34.

Также электроснабжение выключили в селе Козелець. Ограничения будут действовать с 9 до 17 часов по адресам:

Володымыра Ивасюка 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а;

Евгения Лоскота 53а;

Зелена 8, 12;

Ивана Мазепы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 24а;

Калынова 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 29А, 42а, 52а;

Незалежности 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 43а, 60а, 66а, 76а, 79а, 80а, 82а, 82Б;

Олены Телигы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2а;

Пантелеймона Кулиша 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5а, 19А, 21а.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

