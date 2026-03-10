Подорожание проезда в Полтавской области уже вступило в силу, поэтому жителям стоит планировать бюджет.

В феврале зафиксировано подорожание проезда в Полтавской области, которое затронуло маршруты между селами и Кременчугом, сообщает Politeka.

Больше всего изменения почувствовали жители Каменных Поток: стоимость поездки в город выросла с 15 до 20 гривен, сообщает сообщество «Кременчуг пассажирский».

Как изменились расходы пассажиров

Теперь ежедневная поездка обходится в 40 гривен вместо прежних 30. В случае путешествия непосредственно в центр Кременчуга один билет стоит также 40 гривен. Повышение касается не всех маршрутов, однако жители отмечают, что расходы на транспорт в целом выросли.

Один из жителей Каменных Потоков добавил, что вместе с ростом тарифов приходится пользоваться городскими автобусами, что еще больше нагружает семейный бюджет. Другие пассажиры жалуются на неудовлетворительное состояние дорог, что усложняет передвижение и делает поездки менее комфортными.

Причины повышения тарифов

В Кременчугской районной военной администрации объяснили, что перевозчики не обязаны согласовывать повышение тарифов с властями, а сообщают об этом Полтавской ОВД. Основными причинами роста стоимости поездок называют повышение цен на горючее, запчасти и обслуживание транспорта.

Пассажиры и водители единодушны: состояние дорог в пригороде Кременчуга остается проблемным, что усложняет перевозку и усиливает негативное впечатление от удорожания.

Подорожание проезда в Полтавской области уже вступило в силу, поэтому жителям следует планировать бюджет на ежедневные поездки с учетом новых тарифов.

