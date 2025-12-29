Графіки відключень світла на 29 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів регіону.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на 29 грудня введено у кількох населених пунктах через заплановані роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Графік відключень світла на 29 грудня у Чернігівській області охоплює одразу кілька населених пунктів регіону. Виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі призвело до вимкнення електропостачання у селі Євминка. Світла не буде з 10 до 16 години за адресами:

Київська 108, 115, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 152А, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176А, 176В, 177А, 178, 178А, 178Б, 179, 186А, 189, 190, 191, 191/1, 192, 193, 195, 195А, 196, 197, 197А, 198, 199, 200, 200А, 200А/1, 201, 201А, 202, 203, 204, 205Б, 206, 206А, 208, 210;

Коцюбинського 13А.

Крцм цього через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі світло буде відсутнім з 10 до 16 години у населеному пункті Туманська Гута на вулицях:

Бережківська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 22, 25, 3, 30, 35, 37, 5, 6, 7, 8, 9;

Лісова 19, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А.

У населеному пункті Пархимів через ремонт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП) світла не буде з 9 до 17 години на вулиці Травнева 34.

Також електропостачання вимкнули у селі Козелець. Обмеження діятимуть з 9 до 17 години за адресами:

Володимира Івасюка 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а;

Євгенія Лоскота 53а;

Зелена 8, 12;

Івана Мазепи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 24а;

Калинова 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 29А, 42а, 52а;

Незалежності 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 43а, 60а, 66а, 76а, 79а, 80а, 82а, 82Б;

Олени Теліги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2а;

Пантелеймона Куліша 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5а, 19А, 21а.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

