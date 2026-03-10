Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжит предоставляться автоматически, однако часть переселенцев потеряет выплаты, пишет Politeka.net.

Рассказываем, кто и на какие выплаты сможет рассчитывать.

Государственная денежная помощь для ВПЛ в Одесской области на проживание составляет 2 000 гривен на одного взрослого и 3 000 гривен - на ребенка или лицо с инвалидностью. Они назначаются сроком шесть месяцев, после чего их прекращают.

Автоматическое продление денежной поддержки предусмотрено только для наиболее уязвимых категорий граждан. К ним относятся:

украинские пенсионеры, если размер их пенсии не превышает 9444 гривны;

лица с инвалидностью I или II групп;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тяжелобольные дети;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

родители-воспитатели и их приемные родители.

В то же время одним из ключевых условий получения помощи является соблюдение установленного уровня дохода. Совокупный среднемесячный доход семьи в расчете на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. При превышении этого показателя выплаты могут быть отменены или не назначены.

Кроме основных выплат, отдельные категории внутренне перемещенных лиц могут рассчитывать на так называемую «седьмую выплату для ВПЛ» в размере 2 000 гривен.

Их будут предоставлять переселенцам, непрерывно работающим или ведущим предпринимательскую деятельность как ФЛП в течение шести месяцев подряд после переезда. Обращаться за такой помощью никуда не нужно — автоматически начисляет Пенсионный фонд на основе имеющихся в реестрах данных.

Источник: Напенсії.

