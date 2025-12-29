Графики отключения света в Одесской области на 30 декабря следует учесть при планировании своего дня.

Введен график отключения света в Одесской области на 30 декабря из-за плановых работ в электросетях региона, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети».

Появился подробный график отключения света в Одесской области на 30 декабря.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы 30 декабря.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в населенных пунктах Косы, Косы-Слобидка, Мардаревка, Соболивка. Обесточение будут действовать с 8 до 19 часов по следующим адресам:

село Косы (улицы Садова и Пивденна),

село Косы-Слобидка,

Мардаривка (ул. Новоселив),

Соболивка (ул. Полевая).

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Великобуялицкой сельской территориальной общины.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8 до 17 часов в поселке Буялык. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Калиновая, Привокзальная, Тюрина.

С 8 до 17 часов из-за работы в пределах Велыкодолынського поселкового совета выключено электроснабжение в населенном пункте Велыкодолынське улица Соборная.

Жителей региона призывают учесть перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам во время действия графика отключения света в Одесской области на 30 декабря. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».



