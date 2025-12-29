Введен график отключения света в Одесской области на 30 декабря из-за плановых работ в электросетях региона, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети».
Появился подробный график отключения света в Одесской области на 30 декабря.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы 30 декабря.
В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в населенных пунктах Косы, Косы-Слобидка, Мардаревка, Соболивка. Обесточение будут действовать с 8 до 19 часов по следующим адресам:
- село Косы (улицы Садова и Пивденна),
- село Косы-Слобидка,
- Мардаривка (ул. Новоселив),
- Соболивка (ул. Полевая).
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Великобуялицкой сельской территориальной общины.
В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8 до 17 часов в поселке Буялык. Ограничения будут действовать по следующим адресам:
- Калиновая, Привокзальная, Тюрина.
С 8 до 17 часов из-за работы в пределах Велыкодолынського поселкового совета выключено электроснабжение в населенном пункте Велыкодолынське улица Соборная.
Жителей региона призывают учесть перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам во время действия графика отключения света в Одесской области на 30 декабря. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одессе: где платят более 25 000 гривен ежемесячно.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.