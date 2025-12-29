Графіки відключення світла в Одеській області на 30 грудня варто врахувати під час планування свого дня.

Введено графік відключення світла в Одеській області на 30 грудня через планові роботи в електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі».

З'явився детальний графік відключення світла в Одеській області на 30 грудня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи 30 грудня.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії у населених пунктах Коси, Коси-Слобідка, Мардарівка, Соболівка. Знеструмлення діятимуть з 8 до 19 години за такими адресами:

село Коси (вулиці Садова та Південна),

село Коси-Слобідка,

Мардарівка (вул. Новоселів),

Соболівка (вул. Польова).

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи у межах Вeликoбуялицькa сільська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 17 години в селищі Буялик. Обмеження діятимуть за такими адресами:

Калинова, Привокзальна, Тюріна.

З 8 до 17 години через роботи у межах Великодолинська селищна рада вимкнено електропостачання у населеному пункті Великодолинське вулиця Соборна.

Жителів регіону закликають врахувати перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей під час дії графіку відключення світла в Одеській області на 30 грудня. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

