Введено графік відключення світла в Одеській області на 30 грудня через планові роботи в електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі».
З'явився детальний графік відключення світла в Одеській області на 30 грудня.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи 30 грудня.
У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії у населених пунктах Коси, Коси-Слобідка, Мардарівка, Соболівка. Знеструмлення діятимуть з 8 до 19 години за такими адресами:
- село Коси (вулиці Садова та Південна),
- село Коси-Слобідка,
- Мардарівка (вул. Новоселів),
- Соболівка (вул. Польова).
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи у межах Вeликoбуялицькa сільська територіальна громада.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 17 години в селищі Буялик. Обмеження діятимуть за такими адресами:
- Калинова, Привокзальна, Тюріна.
З 8 до 17 години через роботи у межах Великодолинська селищна рада вимкнено електропостачання у населеному пункті Великодолинське вулиця Соборна.
Жителів регіону закликають врахувати перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей під час дії графіку відключення світла в Одеській області на 30 грудня. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.
Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.