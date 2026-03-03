Новая система оплаты за проезд во Львовской области продолжает внедряться в Дрогобыч в рамках цифровизации пассажирских перевозок, сообщает Politeka.

В обществе расширяют функционал Карты жителя и электронных сервисов.

Проект реализуют совместно с оператором ООО «ИЗИСОФТ», входящим в финтех-группу EasyPay. В городском совете состоялось рабочее совещание по результатам запуска и дальнейшим шагам.

Заседание прошло под председательством управляющего делами исполкома Виталия Волкова с участием представителей структурных подразделений, педагогов, перевозчиков и специалистов оператора. В ходе встречи были представлены аналитика использования сервиса, технические возможности платформы и планы расширения электронного приложения.

На сегодняшний день транспорт в общине оборудовали валидаторами для безналичных расчетов. Выдано 9,4 тысяч льготных карт, оформление продолжается в местном Центре предоставления админуслуг. Отдельно реализуют продажу в торговой сети, где жильцы уже приобрели более 1500 носителей.

Оператор сообщил, что провел проверку работы оборудования в формате "тайного пассажира". Специалисты протестировали процесс покупки и оплаты в салонах, зафиксировав технические нюансы для доработки.

В рамках внедрения безналичного формата заработал дифференцированный тариф. Для владельцев Карты жителя стоимость составляет 15 гривен, при расчете банковской картой - 18, наличными - 20. Такой подход стимулирует переход на электронные платежи.

Параллельно идет интеграция сервиса в образовательную сферу. К пилотному проекту присоединились Научный лицей им. Богдана Лепкого, Лицей №1 им. Ивана Франко и Лицей №3 им. Вячеслава Чорновила. Учащиеся карты планируют использовать не только для поездок, но и для учета пребывания детей в заведениях и организации питания.

В ходе обсуждения подняли вопросы льгот для военнослужащих и семей погибших или пропавших без вести защитников. Общество планирует обратиться в областную администрацию по интеграции баз данных для урегулирования учета соответствующих категорий.

Также участники встречи рассмотрели алгоритм действий в случае технического сбоя или отсутствия интернет-соединения. Водители должны действовать согласно законодательству, а пассажиры иметь документы, подтверждающие право на льготу. В случае передачи персональных карт посторонним лицам предусмотрена блокировка.

В горсовете отмечают, что новая система оплаты за проезд во Львовской области должна обеспечить прозрачный учет перевозок, повысить качество сервиса и создать единый стандарт расчетов в общине. Работа над расширением функционала продолжается.

