Новый график движения поездов в Черкасской области определяет список пассажирских рейсов, которые будут проходить через ключевые железнодорожные станции региона в новом году.

Новый график движения поездов в Черкасской области в 2026 году предусматривает курсирование нескольких пассажирских поездов через станцию ​​имени Тараса Шевченко в Смеле, а также сохранение отдельных маршрутов через Черкассы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставили в "Укрзализныце" в ответе на запрос издания «18000», отметив, что новый график движения поездов в Черкасской области касается пассажирских перевозок на 2025 и 2026 годы.

Согласно предоставленным данным, через станцию ​​имени Тараса Шевченко в Смеле по обновленному расписанию планируется курсирование четырех пассажирских составов.

Речь идет о № 736/735, который соединяет Киев и Днепр, рейс № 34/33 из Ивано Франковска в Кривой Рог, № 73/74 с сообщением Перемышль и Кривой Рог, а также № 61/62, курсирующий между Днепром и Ивано Франковском.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что новый график движения поездов в Черкасской области и по всей Украине составляется ежегодно во второе воскресенье декабря, согласно действующим нормативам.

Отдельно в компании обратили внимание на пассажирские составы, которые курсируют непосредственно через Черкассы. Среди них №43/44 с сообщением Ивано Франковск и Черкассы, №148/147 между Киевом и Одессой.

А также – Интерсити №793/794, который обеспечивает сообщение Черкасс со столицей. Эти маршруты остаются доступными для пассажиров и дальше.

Кроме того, пассажирам напоминают о запуске программы «3000 километров по Украине», в рамках которой предусмотрен ряд рейсов, проходящих по территории нашего региона.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.