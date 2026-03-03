Графики отключения света в Кировоградской области на 4 марта введены из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Жители региона призывают заранее проверить информацию о своих населенных пунктах и ​​учесть графики отключения света в Кировоградской области на 4 марта во время планирования повседневных дел.

В частности, с 9:00 до 17:00 в связи с проведением планового ремонта электросетей свет будут временно выключать в населенном пункте Соколивське — по определенным адресам:

40 Рокив Перемогы — №1

Дружбы — №7-8, 11, 29, 31, 43, 45, 47, 53, 55, 61, 63А, 133

Дружбы пров. — №14, 21

Карпенка-Карого — №2-32, 20Б, 21, 21А, 22-23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28А, 28Б, 28В

Космонавтив — №15, 116-117, 119, 123-124, 129, 137

Л. Українкы — №1-2, 4, 6, 24, 52

Мостова — №86

Польова — №37

Садова — №1, 1А, 3-8, 8б, 9-16, 18-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Центральна — №1А, 2, 7, 9, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 24, 26, 28

Шевченка — №2/11, 4-5, 5а, 6-9, 9а, 10-13, 13А, 14-17, 17а, 18-22

Шкильный пров. — №1, 1а, 2, 2а, 3-4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8А, 8б

Также в этот же период, с 9:00 до 17:00, из-за расчистки трассы и выполнения ремонтных работ будут действовать ограничения в населенном пункте Новопетривка. Электроснабжение будет отсутствовать на ряде улиц:

Выборна — №14

Дружбы — №1, 19, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39-41, 41Д, 42, 47А, 49А, 51, 55А, 57, 73

Дружбы пров. — №12-13, 22, 38

Зелена — №33, 35, 36В, 115

Космонавтив — №50, 53, 121

Кроме того, с 9.00 до 18.00 отключения запланированы в Олександровци — ограничения будут касаться отдельных домов по указанным адресам.

Дружбы - №1, 5, 7, 9, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 33, 35

Дружбы пер. - №2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18

Леси Украинкы - №2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-16, 18, 20, 22, 24, 26

Дополнительно в этот же временной промежуток, с 9:00 до 18:00, графики будут действовать и в Краснопилля, где свет будут временно выключать на отдельных улицах.

Паркова — № 2, 4–6, 8, 10–13, 21, 25

Перемогы - №1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Центральна - №93, 95, 97, 99

Черкасська - №1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21

