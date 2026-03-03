Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области автоматически поступает на банковские карты получателей в два этапа.

Украинцам продолжает поступать денежная помощь для ВПЛ в Одесской области, однако ее размер изменился из-за увеличения прожиточного минимума, пишет Politeka.net.

Подробности рассказали в ПФУ.

По состоянию на февраль 2026 ежемесячные выплаты для детей и лиц с инвалидностью составляют 3 000 гривен, тогда как взрослые получают по 2 000 гривен. Деньги автоматически поступают на банковские карты получателей в два этапа – 15 и 28 числа каждого месяца, что позволяет гражданам планировать расходы на продукты, оплату жилья и коммунальные услуги.

Главной новацией 2026 стало расширение финансовой поддержки для детей из семей внутренне перемещенных лиц. С 1 февраля, по инициативе профильного комитета Верховной Рады все дети-переселенцы без исключения получают право на ежемесячную выплату в размере 3 000 гривен.

Ключевым изменением стала отмена привязки пособия к доходам семьи для этой категории: если раньше начисление выплат зависело от среднемесячного дохода на одного члена семьи, то с февраля пособие на ребенка предоставляется независимо от того, работают родители и каков размер их зарплаты.

Что касается общих правил получения помощи для ВПЛ в Одесской области в 2026 году, то для взрослых членов семей продолжает действовать критерий среднемесячного дохода. Из-за роста прожиточного минимума до 2 595 гривен, предельный уровень дохода для продления выплат на очередные шесть месяцев теперь составляет 10 380 гривен на одного члена семьи.

Однако для наиболее уязвимых категорий, таких как пенсионеры с низким доходом, лица с инвалидностью I и II групп, а также дети-сироты помощь продолжается автоматически без дополнительных проверок состояния.

