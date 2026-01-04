Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве направлены на поддержку людей, наиболее нуждающихся в помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляет благотворительный фонд «Каритас» в формате ежедневных горячих обедов для людей из уязвимых категорий, сообщает Politeka.net.

Информацию об инициативе обнародовали на официальных ресурсах организации.

Программа реализуется в рамках проекта Emergency appeal, внедренного в Полтаве «Каритас». Внутри перемещенные лица и старшие люди могут получить специальные абонементы на питание.

Проект предусматривает регулярное обеспечение полноценными обедами граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Социальная столовая работает ежедневно и остается востребованной, поскольку для многих посетителей такая поддержка является важной составляющей ежедневного рациона.

Абонемент выдается сроком на 30 дней для участников, отвечающих определенным условиям. Получить обед можно ежедневно с 13:00 до 14:00 по адресу Полтава, улица Семена Антонца (Балакина), 24.

Для участия необходимо пройти регистрацию непосредственно в заведении. Во время обращения следует иметь паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ и документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой группе, в частности, инвалидность.

В фонде отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве направлены на поддержку людей, наиболее нуждающихся в помощи, с соблюдением принципов достоинства и открытого доступа к социальной поддержке.

Актуальную информацию о графике работы и условиях участия советуют уточнять через официальные каналы благотворительного фонда.

Инициатива призвана поддержать людей в сложный период и обеспечить основные потребности повседневной жизни.

