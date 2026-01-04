Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві спрямовані на підтримку людей, які найбільше потребують допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надає благодійний фонд «Карітас» у форматі щоденних гарячих обідів для людей з уразливих категорій, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про ініціативу оприлюднили на офіційних ресурсах організації.

Програма реалізується в межах проєкту Emergency appeal, який у Полтаві впроваджує «Карітас». Внутрішньо переміщені особи та люди старшого віку можуть отримати спеціальні абонементи на харчування.

Проєкт передбачає регулярне забезпечення повноцінними обідами громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальна їдальня працює щодня та залишається затребуваною, оскільки для багатьох відвідувачів така підтримка є важливою складовою щоденного раціону.

Абонемент видається строком на 30 днів для учасників, які відповідають визначеним умовам. Отримати обід можна щодня з 13:00 до 14:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для участі необхідно пройти реєстрацію безпосередньо у закладі. Під час звернення слід мати паспорт, податковий номер, довідку ВПО та документ, що підтверджує належність до вразливої групи, зокрема інвалідність.

У фонді зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві спрямовані на підтримку людей, які найбільше потребують допомоги, з дотриманням принципів гідності та відкритого доступу до соціальної підтримки.

Актуальну інформацію про графік роботи та умови участі радять уточнювати через офіційні канали благодійного фонду.І

Ініціатива покликана підтримати людей у складний період та забезпечити базові потреби щоденного життя.

