Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области становится критической поддержкой тысяч украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предоставляется государством в виде ежемесячной финансовой поддержки для покрытия расходов на проживание, сообщает Politeka.

Ее получают внутренне перемещенные лица, а также те, кто попадает в категории наиболее уязвимых, включая детей и лиц с инвалидностью.

Размер выплат составляет 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и 2 тысячи гривен для остальных получателей. Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области назначается на шесть месяцев с момента подачи заявления и может продолжаться автоматически.

Однако многие переселенцы не получили выплаты осенью 2025 года, поэтому возникает необходимость контролировать состояние начислений. Важно своевременно проверять, была ли продлена денежная помощь ля ВПЛ в Полтавской области на следующий период.

Если этого не сделать, существует риск потерять средства, включая выплаты за декабрь и январь. Следует отметить, что без дополнительного обращения автоматически продлеваются соцвыплаты лицам пенсионного возраста с доходом до 9 444 гривен.

Также - детям и взрослым с инвалидностью, детям-сиротам и находящимся на попечении или попечительству. Другим получателям соцпомощь может быть продлена или приостановлена.

Работники Пенсионного фонда советуют обращаться в контакт-центр или лично в отделение ПФУ, чтобы узнать, продлена соцподдержка на новый шестимесячный период. Даже если все условия остались прежними, автоматическое продление не всегда происходит.

