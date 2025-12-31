Грошова допомога для ВПО в Полтавській області стає критичною підтримкою для тисяч українців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області надається державою у вигляді щомісячної фінансової підтримки для покриття витрат на проживання, повідомляє Politeka.

Її отримують внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто потрапляє до категорій найбільш вразливих, включно з дітьми та особами з інвалідністю.

Розмір виплат складає 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для решти отримувачів. Грошова допомога для ВПО в Полтавській області призначається на шість місяців із моменту подання заяви і може продовжуватися автоматично.

Однак багато переселенців не отримали виплати восени 2025 року, через що виникає необхідність контролювати стан нарахувань. Важливо своєчасно перевіряти, чи було подовжено грошову допомогу ля ВПО у Полтавській області на наступний період.

Якщо цього не зробити, існує ризик втратити кошти, включно з виплатами за грудень та січень. Варто зазаначити, що без додаткового звернення автоматично подовжуються соцвиплати особам пенсійного віку з доходом до 9 444 гривень.

Також - дітям та дорослим з інвалідністю, дітям-сиротам і тим, хто перебуває під опікою або піклуванням. Іншим отримувачам соцдопомога може бути продовжена або призупинена.

Працівники Пенсійного фонду радять звертатися до контакт-центру або особисто до відділення ПФУ, аби дізнатися, чи продовжено соцпідтримку на новий шестимісячний період. Навіть якщо всі умови залишилися незмінними, автоматичне продовження не завжди відбувається.

