Работа для пенсионеров в Одессе становится все более доступной благодаря актуальным позициям от местных компаний.

Работа для пенсионеров в Одессе предусматривает позиции по комфортному графику и стабильной зарплате, сообщает Politeka.

Одной из таких вакансий на платформе work.ua есть парковщик тележек в магазине «Сільпо» на Привозе.

Работники отвечают за сбор тележек и корзинок, оставленных посетителями, как в самом магазине, так и на близлежащей парковке.

Заработная плата зависит от количества отработанных часов и налогов и колеблется от 17 900 до 18 800. Это неплохой и не тяжелый вариант работы для пенсионеров в Одессе.

Еще одним привлекательным предложением является вакансия кассира с обучением в районе Лиманка, Архитекторская улица. Работники обслуживают гостей на кассе, контролируют соответствие взвешивания и маркировки товаров.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильную зарплату 24300–25400 грн и возможность индивидуального графика.

Система адаптации новичков и дополнительные льготы, включая тренинги и скидки на продукцию, делают эту работу для пенсионеров в Одессе удобным вариантом.

Для тех, кто хочет больше общения, открыта должность продавца в Пересыпском районе. Зарплата стартует от 24400 и достигает 25500. Работники готовят напитки, выкладывают товар и поддерживают высокий уровень обслуживания гостей.

Компания предлагает поддержку коллег и руководства, официальное трудоустройство и всевозможные бонусы. Таким образом, пожилые люди, желающие оставаться активными и обеспечивать дополнительный доход, могут найти вакансию в разных супермаркетах «Сільпо», учитывая свои физические возможности и пожелания по графику.

