В Николаевской области продолжают предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ в рамках программ Всемирной продовольственной программы ООН.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области предоставляются в формате наборов, рассчитанных на 30 дней, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте ВПП ООН, бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области в таком формате покрывают около 60% месячной потребности в калориях.

В состав наборов входят мука, гречневая и пшенная крупа, подсолнечное масло, макароны, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль. Состав упаковки сформирован с учетом базовых потребностей домохозяйства.

Программа действует в нескольких регионах Украины, в том числе и в нашем. В отдельных общинах помощь может предоставляться всем жителям, тогда как в других - только людям, отвечающим критериям уязвимости.

Помимо стандартных коробок бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области могут предоставляться в виде готовых к потреблению рационов.

Такие наборы предназначены для людей, которые только что эвакуировались или не имеют возможности готовить еду. Они содержат мясные консервы, каши и хлеб и рассчитаны на одного человека примерно на пять дней.

Раздача происходит в транзитных центрах или непосредственно в населенных пунктах, где есть необходимость. Отдельно организована раздача хлеба.

Его закупают в местных пекарнях и доставляют в прифронтовые общины региона. Хлеб выдают в тех же пунктах, где распространяют продовольственные наборы, поэтому люди могут получить оба вида поддержки одновременно без дополнительной регистрации.

Партнером в нашем регионе есть организация АДРА. Для уточнения деталей получения помощи работает горячая линия 0800 20 13 30. График работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 20:00, в пятницу с 08:00 до 14:00, суббота - выходной.

