Робота для пенсіонерів в Одесі стає все більш доступною завдяки актуальним рропозиціям від місцевих компаній.

Робота для пенсіонерів в Одесі передбачає позиції з комфортним графіком та стабільною зарплатою, повідомляє Politeka.

Однією з таких вакансій на платформі work.ua є паркувальник візків у магазині «Сільпо» на Привозі.

Працівники відповідають за збір візків та корзинок, залишених відвідувачами, як у самому магазині, так і на прилеглому паркувальному майданчику.

Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих годин та податків і коливається від 17 900 до 18 800. Тож, це непоганий і не важкий варіант роботи для пенсіонерів в Одесі.

Ще однією привабливою пропозицією є вакансія касира з навчанням у районі Лиманка, вулиця Архітекторська. Працівники обслуговують гостей на касі, контролюють відповідність зважування та маркування товарів.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату 24 300–25 400 грн та можливість індивідуального графіку.

Система адаптації новачків та додаткові пільги, включно з тренінгами та знижками на продукцію, роблять цю роботу для пенсіонерів в Одесі зручним варіантом.

Для тих, хто хоче більше спілкування, відкрито посаду продавця у Пересипському районі. Зарплата стартує від 24 400 і досягає 25 500. Працівники готують напої, викладають товар і підтримують високий рівень обслуговування гостей.

Компанія пропонує підтримку колег та керівництва, офіційне працевлаштування та різноманітні бонуси. Таким чином, старші люди, які бажають залишатися активними та забезпечувати додатковий дохід, можуть знайти вакансію у різних супермаркетах «Сільпо», враховуючи свої фізичні можливості та побажання щодо графіку.

