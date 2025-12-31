Новая система оплаты проезда в Запорожье уже работает по всему общественному транспорту города, позволяя пассажирам оплачивать поездки еще удобнее.

Новая система оплаты проезда в Запорожье предусматривает использование цифровой транспортной карты «Січ Загальна», которую можно оформить через приложение EasyPay, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, карта доступна для оплаты автобусов, троллейбусов и трамваев, а ее стоимость составляет 60 гривен. Оформление занимает всего несколько минут, что делает процесс быстрым и удобным.

Чтобы оформить карту, нужно открыть приложение EasyPay, выбрать город, в разделе «Транспорт» найти опцию «Загальна» и подтвердить покупку.

Новая система оплаты проезда в Запорожье устроена так, что карта мгновенно появляется в приложении и готова к использованию. Расчет производится путем сканирования QR-кода в салоне транспорта камерой смартфона или через сканер в приложении.

После подтверждения списания поездки электронный билет действует 75 минут. Кроме того, пользователи могут оцифровать существующую физическую карту, добавив ее в приложение и рассчитываться по билетам по телефону.

Пополнить баланс можно без комиссии через приложение, на сайте EasyPay или более чем в 100 терминалах по городу. Эксперты отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье не только упрощает процесс расчета, но и уменьшает контакты с наличными деньгами, что актуально для безопасности пассажиров.

В то же время она позволяет покупать разовые поездки и месячные проездные, делая передвижение по городу более удобным. Нововведения активно работают с 1 августа, и уже сейчас большинство пассажиров отмечают ее удобство.

