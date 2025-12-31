Нова система оплати проїзду в Запоріжжі вже працює у всьому громадському транспорті міста, дозволяючи пасажирам оплачувати поїздки ще зручніше.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає використання цифрової транспортної картки «Січ Загальна», яку можна оформити через застосунок EasyPay, повідомляє Politeka.

Як проінформували на фіційному сайті міської ради, картка доступна для оплати автобусів, тролейбусів та трамваїв, а її вартість становить 60 гривень. Оформлення займає лише кілька хвилин, що робить процес швидким і зручним.

Щоб оформити картку, потрібно відкрити застосунок EasyPay, обрати місто, у розділі «Транспорт» знайти опцію «Загальна» і підтвердити покупку.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі влаштована так, що картка миттєво з’являється у застосунку і готова до використання. Розрахунок здійснюється шляхом сканування QR-коду у салоні транспорту камерою смартфона або через сканер у застосунку.

Після підтвердження списання поїздки електронний квиток діє 75 хвилин. Крім того, користувачі можуть оцифрувати наявну фізичну картку, додавши її у застосунок та розраховуватис за квитки телефоном.

Поповнити баланс можна без комісії через застосунок, на сайті EasyPay або у більш ніж 100 терміналах по місту. Експерти відзначають, що нова система оплати проїзду в Запоріжжі не лише спрощує процес розрахунку, а й зменшує контакти з готівкою, що актуально для безпеки пасажирів.

Водночас вона дозволяє купувати разові поїздки та місячні проїзні, роблячи пересування містом більш зручним. Нововвведення активно працюють з 1 серпня, і вже зараз більшість пасажирів відзначають її зручність.

