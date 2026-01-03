Подорожание продуктов в Харьковской области продолжает происходить, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

Средние цены на основные продукты в Киевской области за последний месяц продемонстрировали заметный рост. Больше всего подорожали гречка, свекла и сметана.

Гречка, популярная крупа, сейчас стоит в среднем 47,85 грн за килограмм, что на 4,03 больше чем в ноябре. В разных магазинах цена отличается: Auchan предлагает 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,89, а Megamarket – 61,70. Анализ индекса потребительских расценок показывает постепенное повышение стоимости за месяц.

Свекла подорожала незначительно: средняя стоимость составила 10,43 грн за килограмм, что на 0,70 больше по сравнению с ноябрьским показателем. В магазинах Auchan и Metro товар можно купить дешевле – 7,50–7,90, а Megamarket предлагает по 15,90. Ежедневные колебания показывают постепенное выравнивание стоимости в конце декабря.

Молочные продукты тоже повысили стоимость. Сметана "Президент" 15% (350 г) стоит в среднем 56,79 грн, что на 4,33 больше, чем в ноябре. В сетях Auchan, Metro и Novus цены колеблются от 54,70 до 58,99. По индексу потребительских цен товар стабильно дорожал в течение декабря, достигая конца месяца максимального уровня.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Харьковской области объясняется сочетанием сезонных факторов, логистических затрат и ростом спроса. Особенно ощутимы изменения в овощном сегменте, где цены меняются каждый день, в то время как крупы и молочные товары демонстрируют стабильное повышение.

Для жителей региона сравнение цен в разных супермаркетах становится важным инструментом планирования бюджета и выбора оптимальных предложений.

