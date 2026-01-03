Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує відбуватися, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Середні розцінки на основні продукти у Київській області за останній місяць продемонстрували помітне зростання. Найбільше подорожчали гречка, буряк та сметана.

Гречка, популярна крупа, зараз коштує в середньому 47,85 грн за кілограм, що на 4,03 більше, ніж у листопаді. У різних магазинах ціна відрізняється: Auchan пропонує 39,90, Metro – 44,90, Novus – 44,89, а Megamarket – 61,70. Аналіз індексу споживчих розцінок показує поступове підвищення вартості протягом місяця.

Буряк здорожчав незначно: середня вартість склала 10,43 грн за кілограм, що на 0,70 більше порівняно з листопадовим показником. У магазинах Auchan та Metro товар можна придбати дешевше – 7,50–7,90, а Megamarket пропонує по 15,90. Щоденні коливання демонструють поступове вирівнювання вартості наприкінці грудня.

Молочні продукти також підвищили вартість. Сметана «Президент» 15% (350 г) коштує в середньому 56,79 грн, що на 4,33 більше, ніж у листопаді. У мережах Auchan, Metro та Novus розцінки коливаються від 54,70 до 58,99. За індексом споживчих цін, товар стабільно дорожчав протягом грудня, досягаючи кінця місяця максимального рівня.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Харківській області пояснюється поєднанням сезонних факторів, логістичних витрат та зростанням попиту. Особливо відчутні зміни в овочевому сегменті, де ціни змінюються щодня, тоді як крупи та молочні товари демонструють стабільне підвищення.

Для мешканців регіону порівняння цін у різних супермаркетах стає важливим інструментом планування бюджету та вибору оптимальних пропозицій.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право