Новый график движения поездов во Львовской области вводится на новогодние праздники, в частности, часть популярных экспрессов не будет курсировать, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В новогодние праздники "Укрзализныця" временно отменяет десятки конкретных пригородных и региональных поездов в разные даты. Перед поездкой пассажирам следует обязательно проверять новый график движения поездов во Львовской области, ведь изменения касаются именно отдельных рейсов, а не в целом.

Причиной изменений графика движения стало традиционное уменьшение пассажиропотока в период новогодних и рождественских праздников, когда значительная часть украинцев реже пользуется пригородным железнодорожным сообщением. В настоящее время спрос на поездки на отдельных направлениях существенно сокращается, что и приводит к корректировке расписания.

В "Укрзализныце" отмечают, что речь идет исключительно о временных ограничениях курсирования отдельных поездов, а не о закрытии маршрутов или их отмене на постоянной основе. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед планированием поездок, особенно в период с 31 декабря 2025 года до первых чисел января 2026 года.

Так, 31 декабря 2025 года не будут курсировать следующие пригородные экспрессы:

№6125 Львов-Пригородный – Стекло-Старжиска;

№6002/6001 Львов-Главный – Рава-Русская.

1 января 2026 временно отменено курсирование следующих экспрессов:

№6126 Стекло-Старжиска – Львов-Пригородный;

№6001/6002 Рава-Русская – Львов-Главный;

№6311 Ковель-Пассажирский – Выжва;

№6314 Вижва – Ковель-Пассажирский.

Кроме того, некоторые ограничения запланированы и на другие дни января. В частности, 2 января 2026 не будет курсировать пригородный состав №6018 Сянки - Львов-Пригородный.

