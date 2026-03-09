Ограничение движения транспорта в Черниговской области будет относиться к водителям и местным жителям одного из городов.

Ограничение движения транспорта в Черниговской области вступит в силу с 16 марта и продлится до 16 мая 2026, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта в Нежине Черниговской области сообщили на официальном сайте горсовета.

В указанный период частично будут перекрывать проезд по улице Черниговской, в частности на участке от перекрестка ул. Широкомагерская – ул. Черниговская к перекрестку ул. Черниговская – ул. Брюховец.

Такие мероприятия связаны с аварийно-восстановительными работами на централизованном водоотводе, которые необходимо проводить в безопасных условиях и согласно согласованной схеме организации дорожного движения.

Директор КП «Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства» Виталий Кошевой отмечает, что ограничение движения транспорта в Черниговской области является вынужденной мерой.

Все это – для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности как водителей, так и пешеходов. Он подчеркивает, что все работы будут выполняться строго по схеме, согласованной с патрульной полицией.

Временные перекрытия не повлияют на завершение ремонта в установленные сроки. Из-за указанных неудобств водителям рекомендуют планировать маршруты заранее и учитывать изменения в курсировании автомобилей.

Ремонтные работы могут повлиять и на работу общественного транспорта. Поэтому отдел транспорта и связи Нежинского городского совета внесет необходимые коррективы в маршруты автобусов и троллейбусов.

Пассажирам советуют проверять расписание и внимательно следить за переменами на остановках во избежание недоразумений во время поездок.

