Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает ежемесячные выплаты для уязвимых групп населения, нуждающихся в поддержке на жительство.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье иногда не поступает вовремя по техническим или административным причинам, сообщает Politeka.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Запорожье составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для всех других категорий получателей.

Выплаты назначаются на шесть месяцев с месяца обращения, а затем государство может автоматически продлить их на следующий период.

Чтобы не потерять средства, переселенцам важно заранее проверять, продлена ли им соцподдержка на следующие шесть месяцев. Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье гарантируется без дополнительного обращения только определенным категориям.

Это лица пенсионного возраста с небольшой пенсией, люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети с тяжелыми заболеваниями, сироты и находящиеся под опекой или попечительством, а также опекуны и приемные родители.

Остальные получатели должны самостоятельно контролировать ситуацию и подавать заявки для продления соцподдержки. Причины, по которым выплаты не поступают, могут быть разными. Часто поддержка не продолжается автоматически, даже если изменения в статусе переселенца не произошли.

В таких случаях можно лишиться ежемесячной зимней поддержки в размере 6 500 гривен. Поэтому важно не ждать задержек, а заранее обращаться в Пенсионный фонд для уточнений.

Для этого переселенцам необходимо позвонить в контакт-центр Пенсионного фонда по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.

