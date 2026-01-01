Внедрение новой системы оплаты проезда в Кропивницком позволит пассажирам быстро и бесконтактно оплачивать билеты в ближайшее время.

В Кропивницком планировали ввести новую систему оплаты проезда в 2025 году, однако реализацию отложили из-за технических и юридических нюансов, сообщает Politeka.net.

Город длительно обсуждает электронные билеты и активно готовится к безналичной оплате.

Начальник управления транспорта Виктор Житник рассказал, что для запуска планируется тендер на компанию-оператора оборудования. В июне одна из фирм представила концепцию автоматизированной системы учета расчетов. Этот оператор уже внедрял решения в крупных городах, включая Киев, Львов, Ровно и Черновцы.

В июле рассматривали проект с пластиковыми картами для всех пассажиров, включая льготные категории. Тогда предполагалось ограничить бесплатные поездки до 60 в месяц, что вызвало критику среди жителей.

В сентябре исполком подготовил обновленную версию проекта без ограничений для льготников и без срока действия поездок. Документ передан на согласование в Антимонопольный комитет во избежание нарушений конкуренции между перевозчиками и поставщиками оборудования.

По данным Prozorro, подрядчика для реализации пока не определили. Спикер горсовета Сергей Якунин пояснил, что после получения заключения исполком вернется к рассмотрению проекта и примет окончательное решение о внедрении электронной оплаты.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и готовиться к переходу на новую систему, чтобы использование транспорта оставалось комфортным и бесперебойным.

