Жителям Харькова обнародовали прогноз погоды с 4 по 10 марта, описывающий основные температурные колебания и атмосферные условия в начале весны.

Прогноз погоды с 4 по 10 марта в Харькове предполагает, что в начале недели небо в городе будет облачным, с небольшим понижением температуры ночью, но постепенным потеплением днем, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 4 по 10 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

4 марта температура воздуха ночью опустится до -2°, а днем ​​поднимется до +5°, при этом атмосферное давление будет колебаться в пределах 752-754 мм рт. ст., а ветер будет достигать 4 м/с.

Далее, по прогнозу погоды с 4 по 10 марта в Харькове, 5 марта ожидается сохранение облачного неба на протяжении всего дня.

Температура ночью будет +2°, а днем ​​+4°, что создает ощущение холода в утренние часы. Метеорологи советуют харьковчанам готовиться к снегу с дождем вечером.

6 марта в городе продолжит доминировать пасмурная атмосфера, но осадков не прогнозируют. Днем столбики термометров покажут +3°, ночью ожидается около +1°.

7 марта большинство дня будет пасмурным, лишь к вечеру небо прояснится. Температура ночью будет -2°, днем ​​+5°, ветер останется слабым.

8 марта ожидается значительное потепление днем ​​до +8°, ​​ночью температура будет около 0°, ветер слабый, 2,2–3,4 м/с, облачность снизится, поэтому солнце будет появляться лишь изредка.

9 марта атмосфера на улице останется преимущественно пасмурной с прояснениями только вечером. Дневная температура составит +8°, ​​ночная около +1°, ветер 2,4–3,4 м/с.

10 марта будет ясным. Столбики термометров покажут +10° днем ​​и +1° ночью. Ветер будет оставаться слабым, а облачность практически отсутствует.

