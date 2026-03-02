Сохранена ежемесячная денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на проживание, а для детей-переселенцев предусмотрены особые условия.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области продолжает выплачиваться, появится еще одна выплата, сообщает Politeka.net.

Подробности рассказали в ПФУ.

Сохранена ежемесячная денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на проживание, а для детей-переселенцев предусмотрены особые условия и увеличение охвата помощью.

На февраль сумма поддержки для детей и лиц с инвалидностью составляет 3 000 гривен в месяц, тогда как взрослые получают по 2 000 гривен. Эти средства начисляются автоматически на банковские карты получателей в два этапа – 15 и 28 числа каждого месяца, что позволяет гражданам стабильно планировать свои расходы на продукты, аренду жилья и коммунальные услуги.

Также принято решение о расширении поддержки для детей из семейства ВПЛ. Начиная с февраля 2026 года, по инициативе профильного комитета Верховной Рады, право на ежемесячную выплату в размере 3 000 гривен будут иметь все дети-переселенцы без исключения.

Главной новацией стала отмена привязки помощи к доходам семьи для определенной категории детей: если раньше начисление выплат зависело от среднемесячного дохода на одного члена семьи, то с февраля поддержка на ребенка будет предоставляться независимо от того, работают ли родители и каков размер их зарплаты.

Что касается общих правил получения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году, для взрослых членов семей остается действующим критерий среднемесячного дохода. Из-за повышения прожиточного минимума с 1 января до 2595 грн, предельный доход для продления выплат на следующие шесть месяцев составляет 10380 грн на одного члена семьи.

В то же время, для наиболее уязвимых категорий, таких как пенсионеры с низким доходом, лица с инвалидностью I и II групп, а также дети-сироты, выплаты продолжаются автоматически, без дополнительной проверки финансового положения семьи.

