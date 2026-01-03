Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе внедрена в рамках программы, предоставляющей базовые ресурсы переселенцам и пожилым гражданам, сообщает Politeka.
Инициатива реализуется центром «Гостиная Хата» и направлена на обеспечение минимальных потребностей в продуктах питания и гигиене для наиболее уязвимых категорий.
Ежедневно заведение выдает до 50 продуктовых наборов. Первоначально поддержку получают новоприбывшие переселенцы в течение первых трех месяцев после оформления справки ВПЛ. Другие категории - матери-одиночки, семьи с беременными, одинокие пенсионеры старше 70 лет, пары того же возраста, люди с инвалидностью и многодетные семьи - могут получать пособие раз в два месяца.
Переселенцы из Херсона могут забрать пакеты в «Гостином Доме» или в херсонском центре «Свободные Вместе». Повторное получение ресурсов в другом заведении до истечения двухмесячного периода не предусмотрено.
Для семей с детьми предусмотрено детское питание раз в месяц, а также подгузники, средства гигиены, лекарства и медицинское оборудование. Центр отмечает личное представление документов и соблюдение графика, чтобы избежать очередей и обеспечить справедливое распределение ресурсов.
Получатели, проживающие в общинах Одессы и имеющие собственные штабы, пока не могут забрать продуктовые наборы в «Гостиной Хате», но имеют доступ к другим видам поддержки. Работа с местными организациями продолжается для расширения охвата.
Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе гарантирует постоянный доступ к необходимым ресурсам, позволяя семьям и пожилым людям поддерживать безопасность и базовые потребности даже в сложных условиях. Волонтеры советуют следить за объявлениями центра, чтобы своевременно получить поддержку и воспользоваться всеми доступными услугами.
Дополнительно жителям советуют заранее проверять графики выдачи, чтобы избежать очередей и максимально эффективно воспользоваться программой.
