Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе внедрена в рамках программы, предоставляющей базовые ресурсы переселенцам и пожилым гражданам, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется центром «Гостиная Хата» и направлена ​​на обеспечение минимальных потребностей в продуктах питания и гигиене для наиболее уязвимых категорий.

Ежедневно заведение выдает до 50 продуктовых наборов. Первоначально поддержку получают новоприбывшие переселенцы в течение первых трех месяцев после оформления справки ВПЛ. Другие категории - матери-одиночки, семьи с беременными, одинокие пенсионеры старше 70 лет, пары того же возраста, люди с инвалидностью и многодетные семьи - могут получать пособие раз в два месяца.

Переселенцы из Херсона могут забрать пакеты в «Гостином Доме» или в херсонском центре «Свободные Вместе». Повторное получение ресурсов в другом заведении до истечения двухмесячного периода не предусмотрено.

Для семей с детьми предусмотрено детское питание раз в месяц, а также подгузники, средства гигиены, лекарства и медицинское оборудование. Центр отмечает личное представление документов и соблюдение графика, чтобы избежать очередей и обеспечить справедливое распределение ресурсов.

Получатели, проживающие в общинах Одессы и имеющие собственные штабы, пока не могут забрать продуктовые наборы в «Гостиной Хате», но имеют доступ к другим видам поддержки. Работа с местными организациями продолжается для расширения охвата.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе гарантирует постоянный доступ к необходимым ресурсам, позволяя семьям и пожилым людям поддерживать безопасность и базовые потребности даже в сложных условиях. Волонтеры советуют следить за объявлениями центра, чтобы своевременно получить поддержку и воспользоваться всеми доступными услугами.

Дополнительно жителям советуют заранее проверять графики выдачи, чтобы избежать очередей и максимально эффективно воспользоваться программой.

